Kripto para piyasası haziran ayını da kayıpla tamamladı. Bitcoin haziran ayında yüzde 37.29 oranında gerileyerek sert düşüş yaşadı. Dijital varlıkların geneli ise Bitcoin’de gerçekleşen gerilemenin etkisiyle tepetaklak oldu. Yatırımcılar ise şu sorunun cevabını merak ediyor; Bitcoin ne zaman yükselecek?

BITCOIN’DE 2011 YILINDAN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANS

2022 yılının ikinci çeyreğinde Bitcoin yüzde 58 oranında değer kaybı yaşadı. Kripto para piyasasında gerçekleşen satış rüzgarı altcoinlere de yansıyor. Ethereum haziran ayında yüzde 44 oranında değer kaybetti.

430 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Kripto paraların toplam sermaye değeri haziran ayında 1.29 trilyon dolardan 865 milyar dolara geldi. Aylık bazda dijital varlıkların toplam sermaye değeri yüzde 33 oranında gerilerken, 430 milyar dolar ise buhar oldu.

YATIRIMCILARI KORKU SARDI

Haziran ayındaki çöküşün ardından kripto para yatırımcılarını endişe sardı. Önce Terra ekosisteminin iki dijital varlığı Luna ve UST’nin çöküşü ardından kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflasın eşiğine gelmesi piyasada sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Çoğu yatırımcı kripto paralara küstü ve yatırımlarını kapattı. Kripto para piyasasında son günlerde işlem hacimlerindeki düşüş dikkat çekiyor. Bitcoin’deki geri çekilmenin en büyük etkenlerinden birisi işlem hacminin düşmesi olarak öne çıkıyor.

Son günlerde Bitcoin’de konsolidasyonun giderek azaldığı gözleniyor. Bitcoin’deki sakin seyir yatırımcıların piyasadan çıktığını gösteriyor.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARI

Kripto para piyasasına yatırımcıların yeniden girmesiyle birlikte oynaklık artabilir. Ancak şu an yatırımcıların çoğu temkinli bir tutum sergiliyor. Kripto para piyasasında işlem yapacak olanların ani yükselişler ya da düşüşlere hızlı tepki vermemesi ve sakin kalmaları öneriliyor.

BITCOIN KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNE ÇIKTI

Haftaya 19 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin bugün 20 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı. An itibarıyla 20 bin 233 dolardan işlem gören Bitcoin, 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor.

BITCOIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Mart ayından itibaren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte kripto varlık piyasası ve hisse senetlerinde düşüş hız kazanmıştı. Pandemi döneminde ultra gevşek para politikası uygulamaları riskli varlıkların sert yükselmesini beraberinde getirmişti. Hisse senetlerinde ralli görülürken, Bitcoin, 69 bin dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Pandeminin sona ermesi ve küresel çapta artan enflasyonla mücadele edebilmek için merkez bankalarının faiz artırmasıyla kripto para piyasasında boğa sezonu sona erdi.

Merkez bankaları faiz artırsa da küresel çapta enflasyon halen güçlü seyrediyor. ABD’de enflasyon 41 yılın rekorunu kırarken Fed’in faiz artırım hamleleri genel fiyat düzeyinin düşmesinde etkili olamadı.

Analistler Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğini ancak bunun enflasyonu düşürmede etkili olamayacağını savunuyor. Enflasyonun faiz artırımlarıyla dizginlenemeyeceği görüldüğünde Fed ve diğer majör ülke merkez bankaları faiz artırımlarını sonlandıracak.

Merkez bankalarının şahin tutumu sonlandırmasıyla birlikte kripto varlıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.