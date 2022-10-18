BoE devlet tahvili satışını erteleyecek

BoE, finansal sistemin istikrarına yönelik riskler nedeniyle 838 milyar GBPH tutarındaki devlet tahvili portföyünden 6 Ekim'de başlayacak satışları ertelemişti.

Financial Times'ın haberine göre devlet tahvili satışının daha da ertelenmesi kararı BoE yetkilileri tarafından devlet tahvili piyasasının son haftalarda "çok gergin" olduğu yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından geldi.

BoE'nin şirket tahvili satışına ise 24 Ekim ile başlayan haftada yeniden start vereceği açıklanmıştı.