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UzmanparaBoE enflasyona endeksli tahvil sattı
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BoE enflasyona endeksli tahvil sattı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 3,84 milyar sterlin tutarında uzun vadeli ve enflasyona endeksli tahvil sattı.

15.12.2022 - 10:00 |
BoE enflasyona endeksli tahvil sattı

BoE, Liz Truss hükümetinin açıkladığı "mini bütçe" sonrasında piyasalarda başlayan kargaşa karşısında 28 Eylül-14 Ekim döneminde istikrarı sağlamak için satın aldığı uzun vadeli ve enflasyona endeksli devlet tahvillerinin satışına devam etti.

BoE dün yaptığı ihale ile 3 milyar 843 milyon sterlin tutarında tahvil sattı. Yapılan bu satış ile birlikte 28 Eylül-14 Ekim arasında satın alınmış 19,3 milyar sterlin tutarındaki tahvillerin 14,02 milyar sterlin tutarındaki kısmı satılmış oldu.

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