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'BoE enflasyona karşı mücadeleden vazgeçmez'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, BoE'nin sırf ekonomik faaliyette zayıflama işaretleri gördüğü için yüksek enflasyona karşı verdiği mücadeleden vazgeçmeyi göze alamayacağını söyledi.

24.11.2023 - 09:35 |
'BoE enflasyona karşı mücadeleden vazgeçmez'

Pill, Financial Times'a yaptığı açıklamada, para politikasının "zor bir aşamada" olduğunu söyleyerek pandemi ve enerji maliyetlerindeki artış da dahil olmak üzere çok sayıda şokun ardından İngiliz ekonomisinde "inatla yüksek" fiyat baskıları konusunda uyarıda bulundu.

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Pill, Para Politikası Komitesi'nin ekim ayında yüzde 4,6 olan enflasyonun hala BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalan enflasyonu bastırmak için verdiği mücadeleden "zafer ilan edip yoluna devam etme" isteğine direnmesi gerektiğinde ısrar etti.

Ekonomist, "Tartıştığımız gibi faaliyet ve istihdamda daha yavaş bir büyüme var. Ancak bunun talep odaklı olmaktan çok arz odaklı olduğunu düşündüğüm için aktivitenin zayıflaması enflasyonist baskıların azalmasıyla pek bağlantılı değil" dedi.

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