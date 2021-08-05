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BoE politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

05.08.2021 - 14:04 | | AA
BoE politika faizini sabit tuttu

Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttuğu bildirildi.

Kurulun mevcut para politikasının sürdürülmesine karar verdiği belirtilen açıklamada, faizi sabit tutma kararının oy birliği, tahvil alım programı kararının da 7'ye karşı 1 oyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, tahvil alım programının 875 milyar sterlinlik kısmının devlet, 20 milyar sterlinlik kısmının ise şirket tahvil alımı olarak devam edeceği kaydedildi.

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