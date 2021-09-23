BoE faiz oranını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası bugün yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında beklendiği gibi, faiz oranını yüzde 0,10'da tuttu ve varlık alım programını 895 milyar GBP olarak sürdürdü.

BoE Para Politikası Komitesi faiz kararını oy birliği ile aldı. Tahvil alım hedefinin 875 milyar GBP olarak devam etmesine üyelerden Dave Ramsden ve Michael Saunders muhalefet ettiler. Bu iki üye, BoE'nin devlet tahvilleri alım programının 840 milyar GBP'ye indirilmesi ve daha erken bir tarihte sona erdirilmesi yönünde oy kullandılar.

Banka yaptığı açıklamada ayrıca, üçüncü çeyrek için GSYH büyüme tahminini ağustos ayına göre yüzde 1 civarında düşürdü.