Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBoE tahvil satışına devam etti
HaberlerUzmanpara Haberleri BoE tahvil satışına devam etti

BoE tahvil satışına devam etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) portföyünden tahvil satışına devam etti, 428 milyon sterlin tutarında tahvil sattı.

12.01.2023 - 10:05 |
BoE tahvil satışına devam etti

BoE piyasalarda istikrarı sağlamak için 28 Eylül ile 14 Ekim arasında satın aldığı enflasyona endeksli ve uzun vadeli devlet tahvillerinden oluşan portföyünde satış yapmaya dün de devam etti.

BoE dün 427,8 milyon sterlin tutarında satış gerçekleştirdi.

211 milyon sterlin tutarındaki teklifler ise kabul edilmedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ankara'da kamu konutu satışı

Ankara'da kamu konutu satışı

Yalova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticari işletmeler

Yalova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticari işletmeler