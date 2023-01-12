BoE tahvil satışına devam etti

BoE piyasalarda istikrarı sağlamak için 28 Eylül ile 14 Ekim arasında satın aldığı enflasyona endeksli ve uzun vadeli devlet tahvillerinden oluşan portföyünde satış yapmaya dün de devam etti.

BoE dün 427,8 milyon sterlin tutarında satış gerçekleştirdi.

211 milyon sterlin tutarındaki teklifler ise kabul edilmedi.