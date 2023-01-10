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BoE'nin devlet tahvili satışına yoğun talep

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dün gerçekleştirdiği kısa vadeli devlet tahvili satışına yatırımcılar güçlü ilgi gösterdi.

10.01.2023 - 10:26 |
BoE'nin devlet tahvili satışına yoğun talep

2023 yılının ilk ihalesinde BoE'nin 650 milyon sterlin tutarındaki kısa vadeli devlet tahvili satışına ihraç miktarının 2,76 katı talep geldi.

BoE, 2009-2020 döneminde satın aldığı 830 milyar sterlin tutarındaki tahvil portföyünden 2023 yılı ilk çeyrekte toplam 9,75 milyar sterlin satış yapma niyetinde.

2023 yılı ilk çeyrekte toplam 15 ihale düzenleyecek olan BoE, 3-7, 7-20 ve 20+ vadeli tahviller için 5'er ihale yapacak.

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