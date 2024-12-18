BofA, Çin'in ihracatında artış bekliyor
Bank of America (BofA) ekonomistleri Xiaoqing Pi ve Anna Zhou, Çin'in ihracatının önümüzdeki yıl yaşanması muhtemel tarife şokları öncesinde önden yüklemeli siparişler nedeniyle yakın vadede artmasının beklendiğini bildirdi.
18.12.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Bununla birlikte ekonomistler, 2025 ikinci ve üçüncü çeyrek arasında bu önden yüklemenin bir geri ödemesi olacağını ve tarife artışlarının potansiyel etkisini daha da kötüleştireceğini belirtti.
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Çin'in Kasım ayı ihracat büyümesi, tüccarların yeni gelen Trump yönetimi tarafından potansiyel gümrük tarifeleri uygulanmadan önceki pencereden yararlanmak için acele etmeleri nedeniyle sağlam kaldı.
Ekonomistler ayrıca, Çinli politika yapıcıların Politbüro'nun son yorumlarının ardından 2025 ilk çeyrekte de ithalat büyümesini destekleyebilecek ek önlemler almasının beklendiğine dikkat çekti.