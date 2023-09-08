BofA, ECB'den faiz artırımı bekliyor

Bank of America Europe'un Ekonomisti Ruben Segura-Cayuela yayınladığı yatırımcı notunda ECB'nin perşembe günü yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasının beklendiğini ve sonraki toplantılar için çok az ileriye dönük yönlendirme yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.

"Eğilim daha fazlasını yapmak ya da duraklatmak yönünde olacak ve kesinlikle kesintiye gidilmeyecek" değerlendirmesini yapan BofA, haziran 2024'ü bir faiz indirimi için olası en erken tarih olarak gördüğünü vurguladı.

Ekonomist, "Eylül ayı enflasyon baskısı dezenflasyon görüşümüzü zorlarsa ilk indirim çağrımızı muhtemelen erteleyeceğiz" dedi.