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BofA'ya göre Çin'in ihracatı güçlü kalacak

Bank of America (BofA) ekonomistleri Xiaoqing Pi ve Anna Zhou, Çin'in ihracatının önümüzdeki yıl yaşanması muhtemel tarife şokları öncesinde önden yüklemeli siparişler nedeniyle yakın vadede güçlü olmaya devam etmesini bekliyor.

11.12.2024 - 09:12 |
BofA'ya göre Çin'in ihracatı güçlü kalacak

Bununla birlikte 2025 yılı 2. çeyrek ve 3. çeyrek arasında bu önden yüklemenin bir geri ödemesi olacağını ve tarife artışlarının potansiyel etkisini daha da kötüleştireceğini belirten ekonomistler, Çin'in Kasım ayı ihracat büyümesi, tüccarların yeni gelen Trump yönetimi tarafından potansiyel gümrük tarifeleri uygulanmadan önceki pencereden yararlanmak için acele etmeleri nedeniyle sağlam kaldığını da vurguladı.

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Ekonomistler ayrıca, Çinli politika yapıcıların Politbüro'nun son yorumlarının ardından 1. çeyrekte ithalat büyümesini destekleyebilecek ek önlemler almasının beklendiğine dikkat çekti.

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