'Borçlanma tavanının artırılması zaruri'

"Borçlanma tavanının artırılmaması ABD dolarının rezerv para statüsüne zarar verir, resesyona neden olur." diye konuşan Yellen, borçlanma tavanının partiler üstü bir tavır ile yükseltilmesini desteklediğini de vurguladı.

Yellen, "Borçlanma tavanının Kongre'de nasıl artırılacağı Pelosi ve Schumer'e kalmış bir durum. Borçlanma tavanının uzlaşma ile artırılmasını desteklerim" diye konuştu.

CNBC'ye verdiği demeçte, borçlanma tavanı krizinin çözümü için platin koin kullanılması fikirlerine karşı olduğunu da ifade eden Yellen, "Platin koin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkları kapatmak için para basmasına denk bir durum. Ben, Fed'in doğru kararlar alacağına güveniyorum. Fed, arz darboğazlarının etkilerinin üstesinden gelmeye çalışıyor" dedi.

Yellen, Powell'ın ikinci bir dönem için Fed Başkanı olarak seçilip seçilmeyeceğinin Başkan Biden'in vereceği bir karar olduğunu da söyledi.