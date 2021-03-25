'Borsa yatırım fonu alımını durdurma planı yok'
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, "Borsa yatırım fonu alımını durdurma planı yok." dedi.
25.03.2021 - 07:54 | | Foreks
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın borsa yatırım fonu alımlarını durdurma veya elindeki yatırım fonlarını satma planı olmadığını söyledi.
Parlamentoda konuşan Kuroda, "Ultra gevşek para politikamızdan, varlık alımlarımızdan çıkışı tartışmak için çok erken" dedi.
Kuroda, cari yönlendirmeler çerçevesinde esnek şekilde borsa yatırım fonu alımını devam ettireceklerini vurguladı.