Borsada 'ikinci tur' rüzgarı

Piyasaların gözü kulağı yurt içinde gerçekleşen seçim sonuçlarındaydı. 14 Mayıs tarihinde milletvekili seçimleri gerçekleşmiş ancak Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50’nin altında oy almasıyla birlikte seçimler ikinci tura kalmıştı.

Özellikle borsada belirsizliğin fiyatlandığı son haftalarda yön aşağıya dönmüştü. Piyasalarda yönü belirleyecek olan kritik tarih ise 28 Mayıs’tı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 oranında oy aldı.

ENDEKSTE İKİ GÜNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Son haftalarda düşüş gösteren Borsa İstanbul’da rüzgar 28 Mayıs ikinci tur seçimleri sonrası tersine döndü. Borsa İstanbul haftaya sert yükselişle başladı. Endeks dünkü seansı yüzde 4.10 oranında yükselişle 4768 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi bugüne yüzde 1.51 oranında yükselişle 4840 puandan başladı.

Peki Borsa İstanbul’da iki günde görülen sert yükseliş nasıl değerlendirilmeli? Endekste yükseliş devam eder mi? Borsa yatırımcısı seçim sonrasındaki süreçte nasıl bir yol izlemeli? Konuyla ilgili merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Uzmanpara’ya anlattı. Maviş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘YENİ KABİNENİN FAALİYETE BAŞLAYACAK OLMASI ENDEKSE GÜÇ VERİYOR’

“Belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte endekste cuma gününe kadar yeni Kabine’nin açıklanması ve ekonomiye yön verenler başta olmak üzere Kabine’nin bir an evvel faaliyetlerine başlayacak olması beklentisi endekse güç veriyor.

İçeride özellikle kur tarafında serbest piyasada hem altın hem de dolar tarafındaki fiyat hareketleri oradan çözülen paranın borsaya yönelme ihtimalini güçlendiren diğer bir unsurdur.

‘BORSADA BUGÜNKÜ KAPANIŞ ÖNEMLİ OLACAK’

Endeksin dün 60 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4800 puan seviyesini test etmesi, yukarı yönlü hareket ihtimalini güçlendirirken, bugün de 60 günlük ortalamanın üzerindeki seyir endekste 4900-5100 bandındaki hareketi güçlendiriyor. Bugünkü kapanış bu anlamda önemli olacaktır.

İŞTE BORSADA YÜKSELİŞİ TETİKLEYECEK UNSURLAR

Seçim öncesinde endekste 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4400’lere bir hareket görmüştük. Bu seviyeden gelen toparlanma ile piyasa yukarı yönlü hareket etmek için güç topluyor diye beklenti oluşturdu. Bu bağlamda baktığımızda başta bankacılık sektörü olmak üzere bugün özellikle petro kimya tarafındaki hisselerde performanslar ve bununla birlikte holdinglerin desteği ile yükseliş ihtimali kuvvetleniyor.

5000 PUAN SEVİYESİ NE ZAMAN AŞILIR?

Bugünkü kapanış yön gösterici olacak. Cuma günü yeni Kabine’nin açıklanmasının öncesinde biz bugünü saymazsak 3-4 işlem günü içerisinde 5000 puanı görme ihtimalimiz kuvvetli. Burada önemli olan bankacılık sektörünün endekse katkı vermesidir.

Bugün bankacılık tarafında kamu bankaları dahil olmak üzere tüm bankacılık hisselerinde ciddi bir fiyat kazanç iskontosu söz konusuydu. Biz iyi performanslar görüyoruz. Bankacılık sektörü içerisindeki hisselerde yüzde 3’ün üzerindeki yükseliş performansı endeksin rahatlıkla 4900-5050 hareketi için fırsat veriyor.

BU SEVİYELERDEN ALIM YAPILMALI MI, YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Yatırımcıların bu seviyelerden yeni alımlar yaratarak maliyetleri aşağı çekebilecekleri bu süreci fırsata çevirerek portföylerinde artıya geçebilecekleri bir dönem olarak görüyorum.”