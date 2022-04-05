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Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı

Bitcoin geçtiğimiz hafta 48 bin dolara çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 44 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Kripto para borsalarından Bitcoin ve Ethereum çıkışlarının arttığı belirtiliyor. Peki piyasada son durum ne? İşte detaylar...

05.04.2022 - 11:24 | | UZMANPARA
Borsalardan Bitcoin çıkışı arttı

Kripto para piyasasında gözler sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli dijital varlık olan Bitcoin’de olmaya devam ediyor. Bitcoin geçtiğimiz hafta 48 bin doların üzerine çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

48 bin dolar seviyesi üzerinde tutunamayan Bitcoin geri çekilerek geçtiğimiz hafta cuma günü 44 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Bitcoin bugün itibarıyla hafif primli seyrederek 46 bin 640 dolar civarında hareket ediyor. 

İŞLEM HACMİ DÜŞÜYOR 

Özellikle son bir haftalık süre içerisinde 44 bin dolar ile 48 bin dolar seviyeleri arasında sıkışan Bitcoin’de günlük işlemlerdeki alım ya da satım yönünde oluşan hacimlerin düşük olduğu görülüyor.  

BITCOIN YÜZDE 25 DEĞERLENDİ 

Buna rağmen Bitcoin, 14 Mart’tan bu yana yükseliş trendi içerisinde hareket ediyor. Bu tarihte Bitcoin, 37 bin 700 dolar seviyelerinden yönünü yukarı çevirmişti. Bitcoin, 22 günlük süre içerisinde yüzde 25 oranında değer kazandı. 

9.5 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN ÇIKIŞI

Glassnode Alerts’ın zincirüstü verilere göre yaptığı analizde geçtiğimiz hafta kripto para borsalarından Bitcoin çıkışı arttı.  

Geçtiğimiz hafta kripto para borsalarına 7.9 milyar dolar değerinde Bitcoin girişi gerçekleşirken, 9.5 milyar dolarlık Bitcoin çıkışı yaşandı. Ayrıca kripto para borsalarına 5 milyar dolara yakın USDT girişi gerçekleşti. 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’da ise geçtiğimiz hafta kripto para borsalarına 5.1 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, 6.8 milyar dolarlık çıkış yaşandı. 

Ethereum geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ethereum fiyatı bugün yatay bir seyir izleyerek 3 bin 521 dolardan işlem görüyor. 

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