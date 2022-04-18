Bu hafta merkez bankaları yakından izlenecek

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihli faiz toplantısı öncesi Başkan Jerome Powell tarafından piyasaya verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

Powell'ın 21 Nisan Perşembe günü üst üste iki konuşması takvimde yer alıyor. Powell önce saat 18.00'de bir enstitü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşacak. Powell'ın ikinci konuşması IMF'nin düzenleyeceği küresel ekonomiye ilişkin panelde olacak. Piyasalar Powell'ın bu toplantılarda "şahin" bir mesaj verebileceğini düşünüyor.

Bu mesajın Fed'in toplantıda yapacağı faiz artışının miktarı konusunda bir işaret olabileceği belirtiliyor. Powell en son konuşmasında gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğu mesajını vermişti. ABD'de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamında 22 Nisan Cuma günü saat 16.00'da konuşacak.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in ise üst üste iki gün konuşması bulunuyor. Bailey önce 21 Nisan Perşembe günü Peterson Uluslararası Enstitüsü'nün düzenlediği panele katılacak. Bailey'in IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları kapsamındaki konuşması ise 22 Nisan Cuma günü saat 17.30'da olacak.

Üç büyük merkez bankası başkanının dışında Fed'in bölgesel başkanlarının konuşmaları da bu hafta yakından takip edilecek. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu hafta konuşacakları belli olan bölgesel başkanlar olarak takvime işlendi.