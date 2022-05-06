'Bu yıl çok yavaş bir büyüme göreceğiz'

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nagel, bu yıl resesyon beklemediğini ancak çok zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalınacağını öngördüğünü söyledi.

Ekonominin şu andaki durumu nedeniyle para politikası adımlarının bekletilmesi yönündeki görüşlere katılmadığını ifade eden Nagel, "Para politikası tedbirlerini almak için pencere yavaş yavaş kapanıyor" uyarısını yaptı.