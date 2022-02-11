Bullard faiz artırımını destekliyor

St Louis Fed Başkanı James Bullard son 40 yılın en yüksek enflasyonuna yanıt için Fed'in 1 Temmuz'a kadar yapılacak 3 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi toplam 100 baz puan artırmasına destek vereceğini söyledi.

40 yılın zirvesinde olan enflasyon karşısında "dramatik şekilde" daha şahin hale geldiğini belirten Bullard, "1 Temmuz'a kadar 100 baz puan artırımı çantada görmek istiyorum" diye konuştu.

Bullard'ın beklentisinin gerçekleşmesi için Fed'in halihazırda yüzde 0-0,25 olan federal fon faiz hedefini biri 50 baz puanlık 3 artırım ile yüzde 1-1,25'e çıkarması gerekiyor. Fed, 50 baz puanlık artırım yapar ise bu 2000 yılından bu yana ilk kez gerçekleşmiş olacak.

St Louis Fed Başkanı'nın bu açıklamaları sonrasında CME FedWatch'ta 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısı için 50 baz puan artırımın fiyatlanma oranı yüzde 88,9'a çıktı.