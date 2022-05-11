Bundesbank Başkanı'ndan ECB'ye uyarı

Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nagel, ECB'nin tahvil alımlarının haziran sonunda bitebileceğini, bunu temmuz ayında bir faiz artırımının takip edebileceğini söyledi.

"Ekonomiyi oldukça teşvik edici olan para politikasından çıkış her şartta çabuk ve düzgün şekilde olmalı" diye konuşan Nagel, ECB'nin fiyatların artması, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması gibi etkilerden kaçınmak için hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Nagel, ECB'nin aynı zamanda tüketicilerin, şirketlerin ve finansal piyasaların ultra gevşek para politikasından çıkışın etkileri ile başa çıkabilir olmalarını sağlaması gerektiğini de ifade etti.

Nagel, Bundesbank'ın Almanya'da bu yıl enflasyonun yüzde 7'ye yakın seyretmesini beklediğini de açıkladı.