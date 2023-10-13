'Büyüme bu yıl iyi değil'

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF Dünya Bankası yıllık toplantısında konuşan Nagel, Almanya'nın mevcut ekonomik durumunu en son "hasta adam" olarak tanımlandığı dönemle karşılaştırmamamız gerektiğini söyledi.

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Nagel, "Bu tamamen farklı, farklı bir durum. Gerekli bazı yapısal değişiklikler var, ancak örneğin iş gücü piyasasını ele alırsak ekonomiyi hala aşağı yukarı tam istihdamla yönetiyoruz. Bir şeyler yapmamız gerektiğine dair bir anlayış olduğuna inanıyorum ama biz Avrupa'nın hasta adamı değiliz" dedi.

Nagel, "Bu yıl için durum iyi değil, ancak gelecek yıl için büyüme geri geliyor" diye ekledi.