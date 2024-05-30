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Uzmanpara 'Cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz'
Haberler Uzmanpara 'Cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz'

'Cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30.05.2024 - 12:08 |
'Cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak.

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Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."

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