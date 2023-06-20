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Uzmanpara 'Çekirdek enflasyonda yavaÅŸlama sÄ±nÄ±rlÄ± olabilir'
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'Çekirdek enflasyonda yavaÅŸlama sÄ±nÄ±rlÄ± olabilir'

Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Luis de Guindos enflasyonun kesinlikle yavaÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, ancak Ã§ekirdek fiyat baskÄ±larÄ±nda gerilemenin beklendiÄŸi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

20.06.2023 - 10:44 |
'Çekirdek enflasyonda yavaÅŸlama sÄ±nÄ±rlÄ± olabilir'

"Enflasyonun yavaÅŸlayacaÄŸÄ±ndan kuÅŸkum yok" diye konuÅŸan Guindos, "Ã‡ekirdek fiyatlarda ise daha sÄ±nÄ±rlÄ± yavaÅŸlama ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilir" dedi.Â Â 

VI KPMG/Rosa del RÃ­o Ekonomi GazeteciliÄŸi Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde konuÅŸan De Guindos, "Kendimizi ekonomik bir yavaÅŸlamanÄ±n iÃ§inde bulduÄŸumuz zamanlardayÄ±z. Gelecek iÃ§in kayda deÄŸer belirsizlik var" ifadelerini kullandÄ±.Â 

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