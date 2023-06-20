"Enflasyonun yavaÅŸlayacaÄŸÄ±ndan kuÅŸkum yok" diye konuÅŸan Guindos, "Ã‡ekirdek fiyatlarda ise daha sÄ±nÄ±rlÄ± yavaÅŸlama ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilir" dedi.Â Â

VI KPMG/Rosa del RÃ­o Ekonomi GazeteciliÄŸi Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde konuÅŸan De Guindos, "Kendimizi ekonomik bir yavaÅŸlamanÄ±n iÃ§inde bulduÄŸumuz zamanlardayÄ±z. Gelecek iÃ§in kayda deÄŸer belirsizlik var" ifadelerini kullandÄ±.Â