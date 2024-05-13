Çin, 1 trilyon yuan tutarında tahvil satacak

Çin'in 1 trilyon yuan tutarında uzun vadeli devlet tahvili satma planlarının ayrıntıları belli oldu.

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Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre Çin bu hafta uzun vadeli tahvil ihracı yoluyla fon toplamaya başlamayı planlıyor ve bir trilyon yuanlık tahvillerin büyük kısmı 30 yılın üzerinde vadeye sahip olacak.

Açıklamaya göre 17 Mayıs'tan itibaren başlayacak ve Kasım ayına kadar devam edecek satışlarla 300 milyar yuan değerinde 20 yıllık, 600 milyar yuan değerinde 30 yıllık ve 100 milyar yuan değerinde 50 yıllık tahvil ihraç edilecek.