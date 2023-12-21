Çin bankaları mevduat faizlerini indirebilir

Guangzhou Daily gazatesinin haberine göre büyük Çin bankalarının cuma günü mevduat faizlerini düşürmeleri bekleniyor.

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Habere göre 1 yıl ve daha kısa vadeli faiz oranları 10 baz puan düşürülerek %1,45'e indirilecek. 2 yıllık oranlar 20 baz puan düşürülerek %1,65'e, 3 yıllık oranlar 25 baz puan düşürülerek %1,95'e ve 5 yıllık oranlar 25 baz puan düşürülerek %2'ye çekilecek.