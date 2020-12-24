'Çin bir modern bankacılık sistemi oluşturmalı'

Yi, ekonomik büyümenin desteklenmesi için piyasa-bazlı bir para politikası ve düzenlemelerin temel alınması gerektiğini, bu kurumsal yapı ile de sağlıklı bir ödemeler dengesinin kurulabileceğini vurguladı.

PBoC Başkanı daha önce de, coronavirüs pandemisinin yarattığı kriz ile mücadele için daha esnek bir para politikası sürdürülmesi gerektiğini söylemişti.

Dünya Bankası da (World Bank - WB) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik görünümünün "belirsizliğine" dikkat çekerek, Çin'i koronavirüs pandemisi kaynaklı krizden toparlanma için uygulamakta olduğu destekleri kaldırmakta acele etmemesi için uyardı.

Dünya Bankası'nın açıklaması, Çin'in Merkez Bankası olan Çin Halk Bankası'nın (PBoC) Para Politikası Komitesi'nin, faiz oranlarını değiştirmediği son toplantısında, yürütülen yaygın aşılama çalışmalarına bağlı olarak, ülke ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8.5 büyümesinin beklendiğini açıklaması sonrası geldi.