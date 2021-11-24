Çin daha fazla yeşil yatırım yapacak

Morgan Stanley’in Çin Baş Ekonomisti Robin Xing ortak yazar raporunda, "2022’den itibaren politika yapıcılarının yenilenebilir enerji, akıllı şebeke, enerji depolama ekipmanı ve üretim ekipmanı gibi alanlardaki yatırımlara olan desteklerinin artmasını bekliyoruz” dedi.

Yeşil baskının Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Yatırım bankası, altyapı yatırım büyümesinin gelecek yıl yüzde 4’e yükselmesini beklediğini söyleyerek, yeşil yatırım tarafından yönlendirilen altyapıda bir iyileşme öngördüğünü belirtti. Rapora göre, imalatçıların ekipmanlarını enerji verimliliğini yükseltmek için artırmasıyla birlikte imalat yatırım talebinin de yükselmesi bekleniyor.

Tahminler, Çin’in mavi gökyüzü için savaşmak ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için karbondan arındırma konusundaki sürekli çabalarının ortasında geldi. Ekim ayında Çin, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için kapsamlı bir kılavuzun yanı sıra 2030’dan önce karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak için bir eylem planını açıkladı. Kılavuz ve eylem planı, karbondan arındırma için en üst düzey politika tasarımını oluşturuyor ve hedefleri belirliyor.

Ülkenin merkez bankası olan Çin Halk Bankası da bu ayın başlarında karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik mali desteği güçlendirmek amacıyla finansal kurumlara düşük maliyetli krediler sağlamayı amaçlayan yeni bir karbon azaltma aracını kullanıma sundu.

Raporda, üst düzey karbon zirvesi kılavuzunun yeşil endüstrilerdeki gelişmeyi teşvik etmek için vergi politikaları, yeşil finansman ve karbon fiyatlandırmasının bir kombinasyonunun kullanılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Raporda, gelecek yıl vergi ve ücret indirimlerinde ve yeşil yatırımlar için yerel yönetim özel tahvil kotalarının daha geniş tahsisinde yeşil endüstriler için daha fazla politika desteğinin beklendiği belirtildi.