Çin Devlet Başkanı'ndan özel sektöre mesaj

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Devlet Başkanı Şi, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere, üst düzey devlet ve parti yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin buluştuğu sempozyuma katıldı.

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Başkent Pekin'de düzenlenen sempozyumda, ülkenin öncü şirketlerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Xiaomi'nin kurucusu ve patronu Ley Cün, Tencent'in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng, BYD'nin kurucusu ve patronu Vang Çüenfu, Huawei'in kurucusu ve patronu Rın Cıngfey ve CATL'in kurucusu ve patronu Cıng Yüçün'ün aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Şi'nin sempozyuma katılan iş insanlarını dinlediği ve kendisinin de bir konuşma yaptığı bildirildi.

En son 2018'de özel sektör temsilcilerinin yer aldığı üst düzey bir toplantıya katılan Şi'nin toplantıdaki varlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde ekonomide dış belirsizliklerin arttığı bir ortamda özel sektöre güven mesajı olarak yorumlandı.

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ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI GERİLİYOR

Çin'de özel sektörde iş güveni, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlık, ABD ile rekabetin yarattığı jeopolitik gerilimler ve Alibaba, Didi, Tencent ve diğer büyük şirketlere yönelik anti-tekel soruşturmaları nedeniyle azalmıştı.

Çin'de özel sektör yatırımları 2024'te yüzde 0,1 azalırken, özel sektör yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2019'da yüzde 56,42 iken 2024'te yüzde 50,08'e gerilemişti.

Pekin yönetimi son dönemde özel sektörü koruyan yasal düzenlemelerle iş güvenini artırmaya yönelik adımlar atsa da bunların etkisi reel ekonomiye henüz yansımış değil.

DEEPSEEK'İN YARATTIĞI OLUMLU HAVA

Analistler, Devlet Başkanı Şi'nin sempozyuma katılımının, ekonomik dönüşümünün anahtarı olarak gördüğü ve "yeni üretici güçler" olarak adlandırdığı, ileri teknoloji alanlarından türeyen yeni sektörlerin, iş yapma biçimleri ve modellerinin benimsenmesi açısından Çin özel sektörüne verdiği önemi gösterdiğinin altını çiziyor.

Çinli şirketi DeepSeek'in düşük maliyetle ve sınırlı işlemci gücüyle geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modelinin dünyadaki başarısı da özel sektörün teknolojik ilerlemedeki rolüne dair umutları artırarak iş dünyası için olumlu bir hava yaratmış durumda.

Ülke, Trump iktidarında gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamalarının artması beklenen bir dönemde rekabet gücünü artırmak için kendi özel sektörünün yenilik üretme kabiliyetine daha fazla ihtiyaç duyuyor.