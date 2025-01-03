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Çin faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor

Çin Merkez Bankası bu yıl faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor.

03.01.2025 - 09:02 | | Foreks Haber
Çin faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor

Çin Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası ile aynı çizgiye gelmek için daha ortodoks bir para politikasına doğru tarihi bir geçiş yaparken bu yıl faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor.

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Financial Times'a yaptığı açıklamada Çin Merkez Bankası, 2025 yılında “uygun bir zamanda” faiz oranlarını mevcut yüzde 1,5 seviyesinden indirmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Banka, “faiz oranı ayarlamalarının rolüne” öncelik vereceğini ve Çin para politikasında bir dönüşüm anlamına gelecek olan kredi büyümesi için “niceliksel hedeflerden” uzaklaşacağını da sözlerine ekledi.

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