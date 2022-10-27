Çin hisseleri için hedeflerini değiştirdi

Yapılan değişiklik ile Morgan Stanley'in MSCI Çin Endeksi için pozitif ve negatif senaryolara bağlı beklentileri arasındaki fark açıldı.

Negatif senaryoda MSCI Çin Endeksi'nin 2023 yılı Haziran ayına kadar yüzde 22 değer kaybedeceğini öngören Morgan Stanley, pozitif senaryoda ise endeksin yüzde 48 artacağını tahmin etti.

Morgan Stanley, MSCI Çin Endeksi için 2023 yılı Haziran ayı beklentisini 64 puandan 55 puana, Hang Seng için 19 bin 400 puandan 16 bin 900 puana, Hong Kong Çin Endeksi için 6550 puandan 5680 puana, Shenzhen CSI 300 için beklentisini 4270 puandan 4210 puana revize etti.