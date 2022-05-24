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Çin için büyüme tahmini düşürüldü

Çin'in sıfır Covid politikasının nisan ayında ekonomik aktiviteye verdiği zarar UBS ve JP Morgan'ın Çin için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açtı.

24.05.2022 - 09:39 |
Çin için büyüme tahmini düşürüldü

UBS, Çin ekonomisi için bu yıl GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3'e indirdi.

Nisan ayındaki karantina tedbirlerinin ekonomiye zarar verdiğini açıklayan UBS, nisan-haziran döneminde Çin ekonomisinde yıllık büyümenin yüzde 1,4'e yavaşlayacağını öngördüklerini de belirtti.

JP Morgan da yayınladığı raporda ikinci çeyrekte derin bir daralma yaşanacağını tahmin ederek Çin için bu yıl ekonomik büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 3,7'ye düşürdü.