Çin için büyüme tahmini düşürüldü

UBS, Çin ekonomisi için bu yıl GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3'e indirdi.

Nisan ayındaki karantina tedbirlerinin ekonomiye zarar verdiğini açıklayan UBS, nisan-haziran döneminde Çin ekonomisinde yıllık büyümenin yüzde 1,4'e yavaşlayacağını öngördüklerini de belirtti.

JP Morgan da yayınladığı raporda ikinci çeyrekte derin bir daralma yaşanacağını tahmin ederek Çin için bu yıl ekonomik büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 3,7'ye düşürdü.