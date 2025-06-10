Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yatırım etkinliğinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

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Burada basın mensuplarının Çinli yetkililerle Londra'da gerçekleştirilen ticaret görüşmelerine dair sorusunu yanıtlayan Trump, "Çin ile çok iyi gidiyoruz." dedi.

Trump, Londra'dan iyi haberler aldığını belirterek, muhtemelen etkinlik sonrasında ABD heyetinin kendisini telefonla arayacağını söyledi.

ABD'li şirketlerin Çin'e açılmasını istediklerini kaydeden Trump, "Bu Çin için harika bir şey olacak, dünyanın geri kalanı için de harika bir şey olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya da "Göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden temsilciler bugün Londra'da bir araya gelmişti.

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Yerel saatle öğle vaktinde başlayan ve akşam saatlerine kadar uzayan toplantının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Görüşmelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil ediyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ

İki ülke arasındaki karşılıklı tarife restleşmesinin ardından ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, geçen ay tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Ancak Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamıştı. Çin Devlet Başkanı Şi ile bunu konuşacağını belirten Trump, sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.