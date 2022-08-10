Çin Merkez Bankası büyümeyi destekleyecek

Çin Merkez Bankası ekonomiyi enflasyon tehditlerinden koruyacaklarını belirtirken, büyümeyi artırmak için büyük teşviklere başvurmaktan ve aşırı para basmaktan kaçınılacağını bildirdi.

İkinci Çeyrek Para Politikası Uygulama Raporu'nu yayınlayan Çin Merkez Bankası, hem ekonomik büyümeyi artıracaklarını hem de fiyat istikrarını sağlayacaklarını vurgularken, reel ekonomiye daha güçlü ve yüksek kalitede destek vereceklerini de ifade etti.

"Yapısal enflasyon baskıları kısa vadede artabilir ve ithal enflasyon baskısı devam ediyor" değerlendirmesinde bulunan Çin Merkez Bankası raporunda "Gardımızı kolay kolay düşüremeyiz" ifadelerini kullandı.

Tüketici enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 3'ü aşmasının büyük olasılık olduğunu ifade eden Çin Merkez Bankası, tahıl ve enerji arzı konusunda alınan tedbirler, ihtiyatlı para politikasının desteği ile enflasyonun 2022 yılının tamamında yüzde 3 civarında tutulmasının başarılmasının muhtemel olduğunu da vurguladı.

Çin Merkez Bankası raporunda ihtiyatlı para politikasının uygulanmasının hızlandırılacağı ve likiditenin makul şekilde bol tutulacağı tekrarlanırken, ekonomik operasyonlarda mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışılacağı, bu süreçte ekonomik büyüme ile fiyat istikrarı arasında dengenin sağlanacağı da belirtildi.