Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası bankalardaki faiz marjlarının daraldığı ve zayıflayan Çin yuanının merkez bankasının para politikasında manevra alanını sınırladığını ortamda orta vadeli politika faizini (MLF) değiştirmedi.



Çin Halk Bankası (PBOC) bazı finans kuruluşlarına sağladığı 995 milyar yuan değerindeki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını %2,50'de tuttu.



Çin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada pazartesi günkü kredi operasyonunun "bankacılık sistemi likiditesini makul ölçüde bol tutmak" amacıyla finansal kurumlardaki nakit talebini tamamen karşılamak için gerçekleştirildiği belirtildi.



Piyasa katılımcılarının çoğunluğu Çin Merkez Bankası'nın zayıf ekonomiyi desteklemek için MLF faizini düşürmesini bekliyordu.

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Barclays ekonomistleri MLF kararı öncesi yayınladıkları yatırımcı notunda, "Çin'deki ekonomik aktörler arasındaki yerleşik borç-deflasyon sarmalının ve genel kötümser hissiyatın, PBOC'nin deflasyonla mücadele etmek için parasal genişlemeyi başlatması için daha fazla aciliyet yarattığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.