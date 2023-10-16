Çin Merkez Bankası piyasalara likidite verdi

Çin Merkez Bankası orta vadeli politika kredilerini (MLF) artırarak bankacılık sistemine likidite desteğini güçlendirdi, ancak beklendiği gibi MLF faiz oranını değiştirmedi.

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Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada bankacılık sistemindeki likiditeyi yeterli düzeyde tutmak için 789 milyar yuan (107,96 milyar dolar) tutarında orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bir yıllık politika kredisi (MLF) faiz oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttu.

Bu hafta 500 milyar yuan tutarında MLF kredisinin vadesi gelmişti.

ANZ'de Kıdemli Çin Stratejisti olan Xing Zhaopeng, Çin Merkez Bankası'nın bugün MLF faiz oranını değiştirmemesine rağmen, cuma günü 1 yıllık borç verme gösterge faizinde (LPR) 5 baz puanlık indirime gitmesi olasılığını dışlamadıklarını ifade etti.