Çin Merkez Bankası sert önlemler almayacak

Çin devlet medyası, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile yapılan iki röportajı yayınladı.

Haberin Devamı

Pan, devlet yayıncısı China Central Television ile yaptığı röportajda, PBoC'nin bu yıl uygulamaya konulan para ve finans politikalarını etkin bir şekilde uygulama çabalarını güçlendireceğini ve Devlet Konseyi'nin gerekliliklerine uygun olarak daha fazla adım atılacağını söyledi.

Pan, fiyat istikrarını korumanın ve ılımlı bir fiyat toparlanmasını teşvik etmenin önemli hususlar olduğunu belirterek, süregelen deflasyonist risklere açık bir göndermede bulundu.

Pan, Xinhua Haber Ajansı ile yaptığı ayrı bir röportajda, bankanın yedekte ek politikalar üzerinde çalışacağını ve proaktif mali önlemleri destekleyeceğini söyledi, ancak herhangi bir önlem hakkında ayrıntı vermedi. Aynı zamanda, politika sabrını ve istikrarını korumanın yanı sıra "sert sıkılaştırma veya sert gevşemeden" kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Pan, PBoC'nin niceliksel hedeflere odaklanmayı kademeli olarak azaltacağını ve faiz oranları gibi fiyatla ilgili ayarlama araçlarının rolüne daha fazla vurgu yaparak para politikası araç kutusunu zenginleştireceğini söyledi.