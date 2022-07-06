Çin Merkez Bankası'ndan normalleşme sinyali

Küresel merkez bankalarının faiz artırdığı ortamda Çin Merkez Bankası da finansal sistemden nakit çekmeye hazır görünüyor. Bu durum bankanın para politikasında kriz modundan normalleşmeye doğru ilerlediğinin bir işareti.

Banka günlük kısa vadeli likidite operasyonunu 3 milyar yuanla (447 milyon dolar) 2021 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye çekti. Bu hızla temmuz ayının ilk beş gününde haziran ayı sonuna doğru enjekte ettiğinden daha fazla nakit çekmesi muhtemel.

BloombergHT'de yer alan habere göre Çin Merkez Bankası’nın bu adımı mayıs ayında imalat sektörü aktivitesinin şubat ayından beri ilk kez iyileştiğini gösteren verinin ardından geldi.

Bankanın likidite duruşundaki değişim kısa vadeli tahvil getirilerini şimdiden artırdı ve bu durum salgının vurduğu ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan bol nakit tarafından çıpalanmaya devam eden para piyasası faizlerini yükseltebilir.

Citic Securities Baş Ekonomisti Ming Ming paylaştığı bir notta bankanın para politikasını kriz modundan normalleşmeye kaydırdığını belirtti. Uzman “Merkez bankası salgının ekonomik büyümeye zarar verdiği ikinci çeyrekte düşük faiz seviyelerine müsamaha gösterdi. Ancak bu sona eriyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede vakalar yüksek seyrettiği için Çin Merkez Bankası hala gevşek para politikası sürdüren birkaç bankadan biri.

Banka yılın ilk yarısında zorunlu karşılık oranında indirim ve karını devlete aktarma gibi araçlarla bankacılık sistemine nakit katmıştı.

Analistler yılın ikinci yarısında Çin Merkez Bankası'ndan daha fazla sıkılaşma bekliyor.