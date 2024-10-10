Çin Merkez Bankası'ndan swap kolaylığı

Yaklaşık 70.60 milyar dolarlık kolaylığın kurulması, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından ülkenin zor durumdaki ekonomisini canlandırmak için geçen ayın sonlarında tanıtılan daha geniş bir teşvik paketinin bir parçası.

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Teşvik paketinin detaylandırıldığı basın toplantısında Pan, takas imkanının “bu kurumların fon yaratma ve hisse senedi varlıklarını artırma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını” söyledi.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, uygun broker ve sigortacıların artık merkez bankasından hazine bonoları gibi likit varlıklar elde etmek için tahvil, hisse senedi ETF'leri ve CSI 300 endeksinde listelenen şirketlerin hisseleri gibi varlıkları rehin verebilecekleri duyuruldu.

Banka, şu anda başvuruları kabul ettiğini ve gelecekte tesisin boyutunu genişletebileceğini de belirtti. Merkez Bankası'nın son hamlesinin piyasa duyarlılığını artırmaya yardımcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor, ancak uzmanlar ve devlet medyası son zamanlarda yeni aracın para arzını genişletmeyeceğini söyledi.

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China Securities Journal gazetesi yaptığı değerlendirmede, Çin yasalarının PBOC'nin banka dışı finans kuruluşlarına doğrudan kredi vermesini engellediğini ve swap mekanizmasının bu kuruluşlara doğrudan fon sağlamadan yalnızca finansman kapasitelerini artırabileceğini söyledi.