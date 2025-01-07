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UzmanparaÇin rezervlerine aralık ayında altın ekledi
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Çin rezervlerine aralık ayında altın ekledi

Çin Merkez Bankası (PBoC), altı aylık bir aranın ardından Kasım ayında yeniden alımlara başlamasıyla, Aralık ayında rezervlerine ikinci ay üst üste altın ekledi.

07.01.2025 - 14:05 | | Foreks Haber
Çin rezervlerine aralık ayında altın ekledi

PBoC verilerine göre, Çin'in altın rezervleri bir ay önceki 72,96 milyon onstan Aralık ayı sonunda 73,29 milyon onsa çıktı. Çin'in altın rezervlerinin değeri, Kasım ayı sonunda 193,43 milyar dolardan geçen ayın sonunda 191,34 milyar dolara düştü.

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PBoC, Çinli yatırımcı talebini olumsuz etkileyen 18 aylık altın alım dönemini geçen yılın Mayıs ayında sonlandırdı.

Çin'in döviz rezervleri ise Kasım sonundaki 3 trilyon 266 milyar dolardan Aralık sonunda 3 trilyon 202 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi rezervlerin 2,25 trilyon dolara ineceği yönündeydi.

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