'Çin tahvil ihraçlarını hızlandırabilir'

Goldman Sachs analistleri, Pekin'in önümüzdeki aylarda tahvil ihraçlarını ve harcamalarını hızlandırabileceğini, bugün açıklanan mali hedeflerin Çin mallarına uygulanan %20'lik ek ABD tarifelerini muhtemelen tam olarak hesaba katmadığını düşünüyor.

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Analistler, Pekin'in yaklaşık %5'lik GSYH büyüme hedefi göz önüne alındığında, bu yılın ilerleyen dönemlerinde bütçe dışı finansman olasılığı olduğunu söylüyor.

Hem merkezi hükümet hem de yerel hükümet özel tahvillerinin net ihraçları için 2025 kotaları piyasa beklentilerinin biraz altında. Goldman, bunun bu yıl banka sermayelendirmesi ve tüketim malları takas programı için beklenenden daha küçük bir hükümet finansman düzenlemesi anlamına geldiğini söylüyor.