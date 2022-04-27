'Çin tedarik zincirinde hayati önem taşıyor'

Srinivasan önceki gün Çin Medya Grubu’na verdiği demeçte Çin’in Asya Pasifik bölgesindeki en büyük ekonomi olduğuna işaret ederek kuşkusuz Çin’deki salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte tedarik zincirinin de etkili şekilde canlanmaya başlayacağını savundu.

Yeşil enerjiye dönüşüm sürecine değinen Srinivasan, “Son günlerde Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle küresel enerji fiyatlarında dalgalanma yaşandı. Buna rağmen Çin’de yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde gözle görülür başarılar kaydedildi. Orta vadeli bakıldığında yeşil enerjiye dönüşüm ve enerji tedarik çeşitliliğinin önemini kavramalıyız. Çin’in bu süreçte önemli rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Srinivasan savaşın Asya'da büyümeyi üç şekilde etkilediğini söyledi. Emtia fiyatları yükselerek birçok ülkede enflasyonda önemli artışa neden oldu. Avrupa'daki büyümeye zarar vererek Asya'ya yönelik dış talepte çöküşe yol açtı. Asya ülkelerini özellikle de temelleri zayıf ve yüksek borç seviyelerine sahip ülkeleri vuran küresel finansal koşullardaki sıkılaşmayı şiddetlendirdi.