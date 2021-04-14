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Çin tüm bankalara stres testi uygulayacak

Çin Merkez Bankası, 2021 yılında ülkedeki bankaların tamamına stres testleri düzenleyecek.

14.04.2021 - 09:35 | | Foreks
Çin tüm bankalara stres testi uygulayacak

Çin Merkez Bankası'nın aylık yayın organı China Finance'da yer alan habere göre, finansal riskleri belirleme kabiliyetlerini iyileştirmek için yapılacak stres testleri 5 bin 24 bankaya uygulanacak.

Haberde, Çin'in iklim değişikliği ile ilişkili finansal riskleri yakından izleyeceği ve stres testlerinin uygun zaman içinde yapılacağı da belirtildi.

Çin Merkez Bankası, iklim değişikliği ile ilişkili finansal riskleri, ihtiyatlı yönetim çerçevesi oluşturmak konusunda diğer finansal regülatörlerle birlikte çalışacak.

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