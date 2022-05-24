Çin vergi indirimi yapacak

Sıfır Kovid-19 hedefi doğrultusunda alınan önlemler nedeniyle işletmelere destek olma kararı alan hükümet çok sayıda sektöre vergi kredisi sağlayacak ve yıllık 140 milyar yuan tutarında vergi indirimi yapacak.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin bazı özel araç alımında tahsil edilen ve toplamı 60 milyar yuan tutan harçların da tahsilinden vazgeçecek.

Öte yandan bankalar da bazı kredilerin geri ödemelerinde ek süreler tanıyacak. Bunlar arasında otomobil kredileri ve tüketici kredileri de var.

Hükümet ekonominin hareketlenmesine yönelik önlemler bağlamında ulusal ve uluslararası uçuşların sıklaştırılması konusunda da söz verdi. Nisan ayında sanayi sektörüne ve salgının etkilediği küçük işletmelere yatırımı teşvik etmek, altyapı inşasını hızlandırmak için yardım paketleri açıklanmıştı.