Çin, yuanı desteklemeye devam edecek
Çin Merkez Bankası (PBOC), artan dış zorlukların üstesinden gelmek için potansiyel politika değişikliklerinin sinyalini verdi ve ticari sürtüşmeler para birimi üzerinde baskı yaratırken yuanı desteklemeye devam etmeyi taahhüt etti.
14.02.2025 - 09:23 | | Foreks Haber
Plan, yetersiz iç talep ve potansiyel riskler gibi dış değişiklikler ve iç zorlukların ortasında geldi.
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Çin Merkez Bankası dördüncü çeyrek para politikası uygulama raporunda, faiz oranları ve banka zorunlu karşılık oranı da dahil olmak üzere para politikası araç setini kapsamlı bir şekilde kullanacağını, politika önlemlerinin yoğunluğunu ve hızını yerel, uluslararası ekonomik ve finansal koşullara göre ayarlayacağını söyledi.
PBOC, likiditeyi bol tutacağını, fiyatlarda makul bir toparlanmayı teşvik edeceğini ve yuan döviz kurunu makul bir seviyede sabitleyeceğini de sözlerine ekledi.