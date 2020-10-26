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26.10.2020 - 07:37 |

Çin: Yuanın esnekliğini ilerleteceğiz

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, yuanın esnekliğini ilerleteceklerini ve yuanın sınır ötesi kullanımı konusundaki sınırlamaları azaltacaklarını söyledi.

Çin: Yuanın esnekliğini ilerleteceğiz
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Shanghay'da düzenlenen bir konferansta konuşan Yi Gang, yuanın esnekliğinin ve sınır ötesi kullanımının artırılmasının Çin'in finansal hizmetler sektörünün serbestleştirilmesinin desteklenmesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Yi Gang, "Çin, yuanın esnekliğini ilerletecek ve kurların makro ekonomide ve uluslararası ödemeler dengesin de otomatik stabilizatör olarak daha iyi rol oynamasına imkan verecek. Yuanın uluslararasılaşmasını desteklemek için yuanın sınır ötesi kullanımı altyapısı daha da iyileştirilecek" diye konuştu.

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