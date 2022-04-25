Çin zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada döviz cinsinden mevduatlar için zorunlu karşılık oranının 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 9'dan yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

Çin Merkez Bankası döviz mevduatları için zorunlu karşılık oranını 9 Aralık 2021'de aldığı karar ile 15 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere 200 baz puan artırarak yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarmıştı.