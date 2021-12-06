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Çin zorunlu karşılık oranını indirdi

Çin Merkez Bankası, Başbakan Li Keqiang'ın IMF Başkanı Georgieva ile görüşmesinde işaretini verdiği zorunlu karşılık oranı indirimini yaptı.

06.12.2021 - 12:18 |
Çin zorunlu karşılık oranını indirdi

Çin MB, Başbakan Li'nin işaret ettiği gibi zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürdü. Yeni zorunlu karşılık oranları 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve bu indirim ile 1,2 trilyon yuan uzun vadeli likidite serbest kalacak.

Çin MB'nin verdiği bilgiye göre, yapılan indirim sonrası yeni zorunlu karşılık oranı finansal kuruluşlar için ağırlıklı ortalama yüzde 8.4 olacak.

Yeni zorunlu karşılık oranı sonrası finansal kuruluşlar için sermaye maliyetleri yıllık 15 milyar yuan azalacak.

Çin MB yaptığı açıklamada ihtiyatlı para politikasını devam ettireceklerini ve makul seviyede bol likidite sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, ekonomiye yoğun, aşırı bol teşvik sağlama yöntemine başvurulmayacağı da belirtildi.

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