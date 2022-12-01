Çin'de 435 binden fazla aracını geri çağıracak

Çin Devlet Piyasa Regülatörü'nün yaptığı açıklamaya göre Tesla yazılım hataları nedeniyle Çin'de 435 bin 132 Model 3 ve Model Y aracını servislere geri çağıracak.

Yapılan açıklamaya göre geri çağrılacak araçlardan 142 bin 277'si Model 3, 292 bin 855'i Model Y araçlardan oluşuyor.

Tesla araçların yazılımlarını uzaktan erişim ile güncelleyecek.