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Çin'de bankalara 2 yılın en büyük likiditesi

Çin Merkez Bankası ay sonu yaklaşırken istikrarlı likidite şartlarının devam ettirilmesi için bankacılık sistemine son 2 yılın en büyük likiditesini sağladı.

25.02.2022 - 07:45 |
Çin'de bankalara 2 yılın en büyük likiditesi

Çin Merkez Bankası gerçekleştirdiği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile bankacılık sistemine 300 milyar yuan verdi. Bugün için itfa ise sadece 10 milyar yuan seviyesindeydi.

Çin Merkez Bankası'nın hafta başından bu yana bankacılık sistemine verdiği likidite 760 milyar yuan ile Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

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