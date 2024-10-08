'Çin'de büyüme hedefin gerisinde kalacak'

Ekonomistlere göre yıllık reel GSYH büyümesi üçüncü çeyrekte büyük olasılıkla, ikinci çeyrekteki %4,7'den %4,6'ya gerileyecek.

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Hizmet sektörünün iyileştiğini ancak sanayi üretiminin yavaşladığını belirten BofA, "Eylül ayı verileri muhtemelen karışık olacak: ekonomistler sabit varlık yatırım büyümesi ve perakende satışların muhtemelen toparlandığını, TÜFE enflasyonunun ise ılımlı seyrettiğini tahmin ediyor" dedi.

BofA, devlet borçlanma kağıdı ihracının ve ekipman yenilemelerini teşvik eden politikalarının Eylül ayında altyapı ve imalat yatırımlarını desteklemeye devam ettiklerini, ancak gayrimenkul yatırımlarının derin bir daralma içinde kalmaya devam ettiğini de belirtti.