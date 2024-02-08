Çin'de enflasyon sert düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu perşembe günü yaptığı açıklamada tüketici fiyatları endeksinin ocak ayında bir önceki yıla göre %0,8 düştüğünü belirtti. Bu rakam TÜFE'nin yıllık bazda %0,8 düştüğü Eylül 2009'dan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

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Ekonomistler aralık ayında görülen %0,3'lük düşüşün ardında ocak ayında tüketici fiyatlarında %0,6'lık bir düşüş öngörüyordu.

İstatistik bürosundan kıdemli bir istatistikçi olan Dong Lijuan, bu rakamın geçen yıl tüketici fiyatlarını genellikle artıran Ay Yeni Yılı tatilinin ocak ayında gerçekleşmesi nedeniyle yüksek bir karşılaştırma tabanından kaynaklandığını söyledi. Tatil bu yıl şubat ayında gerçekleşiyor. Lijuan, ülkenin geçen yıl Covid-19 sonrası yeniden açılmasının da tüketici talebini artırmaya yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Gıda fiyatları ocak ayında %5,9 düşerek aralık ayında kaydedilen %3,7'lik düşüşten daha fazla geriledi. Gıda dışı fiyatlar aralık ayındaki %0,5'lik artışa kıyasla ocak ayında yıllık bazda %0,4 yükseldi.

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Volatil gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aralık ayındaki %0,6'lık artışa kıyasla ocak ayında %0,3 yükseldi.

Çin'de TÜFE ocak ayında bir önceki aya göre %0,3 artttı. Aylık bazda artış Aralık ayında %0,1 olmuştu.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) aralık ayında %2,7 düştükten sonra ocak ayında bir önceki yıla göre %2,5 geriledi. Ekonomistler %2,6 düşüş öngörüyordu.

Fabrika çıkış fiyatları aralık ayında %0,3 düştükten sonra ocak ayında bir önceki aya göre %0,2 geriledi.